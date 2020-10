Nachtuitstapje in eigen bubbel Christian Hennuy

09 oktober 2020

11u30 0 Hoegaarden Op zaterdag 10 oktober viert de gemeente mee de 25ste editie van Nacht van de Duisternis. Die avond wordt het vroeger donker in Hoegaarden want dan doven verschillende gemeenten, waaronder Hoegaarden, een groot deel van de openbare verlichting voor een avond, tussen 19 en 23 uur.

Met deze jaarlijkse campagne zet Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (Vereniging voor Sterrenkunde) de impact van lichtvervuiling in de kijker Het wordt dit jaar wel even anders door corona. Geen gezellige groepswandeling, samen naar de sterren kijken aan de Marollenkapel, en achteraf iets drinken om zich te warmen. “Doof thuis de lichten en maak een leuke nachtuitstap met je sociale bubbel. Kaarsjes en fakkels zijn toegestaan . Stippel een leuke route uit, ga op stap en ontdek dat de wereld in het donker veel verassingen in petto heeft. Kijk naar de sterrenbeelden en probeer vleermuizen, nachtvlinders of uilen te spotten”, zo luidt de aanbeveling van de gemeente