N-VA Hoegaarden pleit voor autodelen Christian Hennuy

22 mei 2019

15u12 0 Hoegaarden Er wordt regelmatig geklaagd over het gebrek aan parkeerplaatsen in Hoegaarden. Een oplossing dringt zich op. N-VA-oppositieraadslid Liselore Fuchs komt met een opmerkelijk voorstel: elektrisch autodelen.

Autodelen is volgens Liselore Fuchs een goed, duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. “Heel wat gezinnen hebben meer dan 1 wagen. Dat vergroot niet alleen de parkeerdruk, maar neemt ook een grote hap uit het gezinsbudget. Autodelen met elektrische wagens heeft grote milieu -, sociale en economische voordelen.”

De gemeente zelf kan hier initiatief in nemen. Verouderde dienstvoertuigen kunnen vervangen worden door elektrische deelwagens. Liselore Fuchs: “We kunnen starten met twee wagens. Op het gemeenteplein komt dan een tweede laadpaal die voorbehouden is voor deze voertuigen. Zo kunnen ze gebruikt worden door de medewerkers van de gemeente voor dienstverplaatsingen als ook door inwoners voor hun verplaatsingen.” Als het systeem succes heeft, en er is vraag naar, dan wil de N-VA het zo snel mogelijk uitbreiden naar de deelgemeenten. Inwoners die maar af en toe een wagen nodig hebben, kunnen zo de grote kost van een eigen aankoop vermijden en genieten van alle comfort van gedeeld elektrisch rijden. Instappen en vertrekken kan simpelweg via een app op de smartphone.