Myriam Vits (61), voorzitter Liberale Vrouwen, overleden

01 augustus 2019

De 61-jarige Myriam Vits is plots overleden op 1 augustus. Myriam werkte vroeger bij een ziekenfonds, maar ze was nu al enkele jaren thuis, waardoor ze kon genieten van haar kleinkinderen. Zij was in Hoegaarden voorzitter van de Vlaamse Liberale Vrouwen en was de echtgenote van liberaal gemeenteraadslid Herwig Princen. Door haar wegvallen komen ook de geplande activiteiten van VLV, een voordracht en een kaas- en wijnavond, in het gedrang.

Er komt een burgerlijke uitvaartplechtigheid, met gelegenheid tot groeten op dinsdag 6 augustus van 19 tot 20 uur bij Uitvaartcentrum Rummens in Tienen en een afscheidsplechtigheid in Hofheide op woensdag 7 augustus om 13 uur.