Moutgaarden pakt uit met WIPA-bier Christian Hennuy

14 januari 2020

15u56 0 Hoegaarden Na de lancering van de twee eerste zachtere bieren ging het Moutgaarden Brewing Team op zoek naar een nieuw bier dat aan de andere kant van het smaakspectrum ligt. Het wordt een WIPA-bier. De eerste filtraties zijn ondertussen gebeurd.

Iedereen kent wel een IPA-bier, of India Pale Ale. Als dat dan gebrouwen wordt met tarwe, wordt het een wheat bier, vandaan WIPA, of Wheat India Pale Ale.

Het wordt een blond tarwebier van 6 % en 30 EBU waardoor het in de categorie van IPA-bieren mag geplaatst worden. Moutgaarden Brewing Team gaat dit bier opnieuw brouwen samen met Geert Clement op de Open Brouwdag, die zal plaats vinden zaterdag op 21 maart in het Paenhuys in Hoegaarden. Iedereen is van harte welkom om Moutgaarden in actie te zien en om het nieuwe WIPA-bier al eens te proeven. Zoals voor de eerste bieren zal de zoektocht naar het optimale recept een tweetal jaar duren.