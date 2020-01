Moutgaarden nu ook op voorstelling bierkalender Christian Hennuy

21 januari 2020

17u11 0 Hoegaarden In aanwezigheid van iedereen die in de provincie iets met bier te maken heeft werd de biercampagne gelanceerd in Aarschot. Met een bierkalender, gedrukt en digitaal. Hoegaarden was goed vertegenwoordigd.

De voorstelling gebeurde in het café dat pas verkozen werd tot beste van Vlaams-Brabant. Ook de nieuwe Moutgaarden was erbij en Hoegaarden staat alvast tweemaal vermeld in de kalender. Op 21 maart is er een open brouwdag in het Paenhuys, waar men ook de Moutgaarden WIPA zal lanceren, en op 31 mei is er een Start to Moutgaarden. Op de foto Lenny, van de wespen, die het bierliedje maakten, en gedeputeerde Swinnen die alvast konden kennismaken met het nieuwste Hoegaardse bier Moutgaarden.