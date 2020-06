Moutgaarden Gorgonius heeft een schuilnaam Christian Hennuy

16 juni 2020

12u02 0 Hoegaarden Vorig jaar lanceerde brouwproject Moutgaarden het bier Clementus, eigenlijk een eerbetoon aan Geert Clement, hun mentor die hen bier leerde brouwen. Deze naam moest echter worden ingetrokken vanwege een IP conflict, en werd dit jaar vervangen door Gorgonius. Maar het miniatuur wapenschild op het nieuwe etiket, verwijst toch nog naar Geert Clement.

Het brouwerijproject ‘Moutgaarden’ lanceerde met een groot volksfeest in de pastorietuin in Outgaarden vorig najaar het Clementus bier. Het bier kende onmiddellijk succes, maar er kwam reactie tegen de subnaam ‘Clementus’, vanuit Herzele, omdat er daar al een bier ‘Clément’ gebrouwen wordt. Het ging daar om een Ale, blond met 5,2% alcohol, gebrouwen door bierbrouwerij De Ryck in Herzele. Het bier werd in 2019 gelanceerd als ode aan brouwer Clément de Ryck.

“Net na de lancering van ons bier Clementus hebben we een andere naam moet kiezen vanwege een IP conflict. Ondertussen is de naamswijziging doorgevoerd naar Gorgonius. Maar Clementus verwijzend naar Geert Clement, onze tasting coach blijft via het wapenschild verder leven in ons bier. Het is afgeleid van een wapenschild dat opduikt in de familiestamboom van Geert Clement. Blijkbaar heeft Geert donker blauw bloed in zijn aderen stromen , zijn familiestamboom gaat terug tot de Graven van Vlaanderen”, aldus Yves Willems, van het brouwerijproject Moutgaarden.

In het wapenschild, rechts onderaan het etiket, staat de sleutel voor ‘Cle’. De bovenste sleutels staan met de baarden weggedraaid van elkaar omdat ze niet verenigd zijn vanwege bedrog en leugens. Mentir of Ment. Zo krijg je Cle - ment of Clementus

Geert Clement is in Hoegaarden al jaren drijvende kracht achter de Wijn- en Biergilde van het Paenhuys. Toen de Hoegaardse brouwerij in 2005 besloot uit Hoegaarden weg te trekken vormde hij de wijngilde om tot biergilde en startte hij onmiddellijk met het brouwen van een witbier. Achteraf kwamen daar nog heel wat Paenhuysbieren bij. Zo inspireerde hij heel wat plaatselijke amateurbrouwers, waarbij ook de mensen van het brouwproject Moutgaarden.