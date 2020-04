Moutgaarden brewing team

organiseert ‘Pick en drive’ Christian Hennuy

03 april 2020

10u27 0 Hoegaarden Op zaterdag 4 april, net voor Palmzondag, organiseert het Moutgaarden Brewing Team in de voormiddag van 10 tot 12 uur een pick and drive bierverkoop in de Blokstraat in Outgaarden.

U kan een eventuele bestelling doorgeven via Facebook of messenger, dan kan alles vlot en veilig verlopen. Het is de bedoeling dat het team de bestelling gewoon in de autokoffers plaatst. Cash betalen kan niet, maar men kan nadien betalen via overschrijving op het rekeningnummer BE93 0018 6753 8067. Indien u op voorhand hebt betaald, is er een korting van 10 %. Bestellingen van minimum 1 doos of 24 flesjes worden ook thuis afgeleverd. Er is keuze tussen een doos of flesjes tripel, en een doos of flesjes blond.

Op Palmzondag wordt ook de nieuwe naam van de Clementus bekend gemaakt. Deze naam moest verdwijnen omdat er in Herzele al een bier ‘Clément’ gebrouwen werd. De jongste weken was er via Facebook door Moutgaarden een prijskamp opgezet om de nieuwe naam te raden. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina Moutgaarden.