Motorrijder in levensgevaar na klap tegen geparkeerde wagen Kristien Bollen

17 juli 2019

17u32 4

In de Stoopkensstraat in Hoegaarden is dinsdagavond rond 20.10 uur een motorrijder zwaargewond geraakt. De 23-jarige T. V. uit Hoegaarden reed met zijn motor tegen een geparkeerde wagen. De klap was enorm en de motorrijder raakte zwaargewond. De jongeman werd in levensgevaar overgebracht naar de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg in Leuven voor de nodige verzorging.