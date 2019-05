Mooimaakklas in Mariadal Christian Hennuy

29 mei 2019

14u36

Basisschool Mariadal heeft een gans jaar een ‘mooimaak’project gedaan. Dit wil zeggen dat ze periodiek het zwerfvuil zoals papiertjes en blikjes in en rond het domein opgeraapt hebben. OVAM heeft via het project Mooimakers de school beloond met een cheque van 1200 euro. Het geld zal geïnvesteerd worden in de milieu- en mobiliteitsprojecten van de school. Op de foto de mooimaakklas van Juf Erna, samen met milieujuf Miranda en de directeur van de school. Schepen voor Leefmilieu Marleen Lefevre mocht vanwege de Mooimakers de cheque overhandigen.