Monumentenwacht adviseert over dringende werken aan kerken Christian Hennuy

16 oktober 2019

14u21 0 Hoegaarden De gemeenteraad van Hoegaarden heeft een afsprakennota goedgekeurd met het centrale kerkbestuur, waardoor de gemeente instaat voor dringende investeringen, terwijl de kerkfabrieken zelf instaan voor het dagelijks onderhoud en beheer.

De gemeente treedt dus op als bouwheer voor grote en dringende investeringen. De gemeente zorgt ook voor periodiek onderhoud van regenwaterafvoeren aan kerken en pastorieën en coördineert regelmatige inspecties door monumentenwacht. “Deze afsprakennota geldt maar voor één jaar, omdat er nog een fusie komt, na de goedkeuring van de samenvoeging van de kerkfabrieken tot ‘kerkfabriek Sint-Catharina’. Jaarlijks zal er overleg zijn”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers.

De oppositie vroeg op de raadszitting om de definitie van ‘groot’ en ‘dringend’. “Het gaat in eerste instantie om veiligheid, bijvoorbeeld met lekken of schade door een storm. Maar als er bij voorbeeld enkele balken rot zijn in de Sint-Gorgoniuskerk kan het zijn dat dit niet dringend is en dat het met een dossier kan worden aangepakt. Monumentenwacht doet elk jaar de ronde van de kerken en beslist wat dringend is. Aan de hand van hun verslag beslissen wij”, aldus de burgemeester.

Zo zijn er al voor meer dan 740.000 euro aan dringende werken goedgekeurd met ongeveer 300.000 euro subsidiëring, waarvan ongeveer 600.000 euro voor de kerk van Outgaarden, 100.000 euro voor de kerk van Hoxem en 30.000 euro voor de kapel van Hauthem.

Tijdens dezelfde raadszitting werden de gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken voor 2020 goedgekeurd: 47.827 euro voor Sint-Gorgonius, 25.889 euro voor Sint-Ermelindis Meldert, 21.712 euro voor Sint-Niklaas Outgaarden en 8.273 euro voor Sint-Jan Hoxem.