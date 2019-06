Molen Hoxem genomineerd als Actieve Molen 2019 Christian Hennuy

06 juni 2019

Op zaterdag 15 juni brengt het Molenforum Vlaanderen hulde aan de eigenaars en restaurateurs van de watermolen op de Mene of Molenbeek in Hoxem-Hoegaarden. De molen werd genomineerd als ‘Actieve molen 2019’. Tijdens een plechtigheid in CC De Beuk in Kortemark worden de molenaars gehuldigd voor hun inzet om de molen in werking te houden en onderhoudswerken uit te voeren. De feestelijke opening van de watermolen vond plaats op 4 september 2016. Bart De Taeye en Elke De Rijck, kochten de molen in 1998 en zorgden voor de restauratie.