Moeras aan de Mene tegen watersnood Christian Hennuy

07 februari 2020

13u58 0 Hoegaarden Op zaterdagnamiddag 8 februari is er de werkdag natuurbeheer van Natuurpunt Velpe -Mene in de Vroente in Hoxem-Hoegaarden. Afspraak voor de werkers om 13.30 uur aan de bank op het einde van de Persstraat te Hoxem. Het terrein ligt er zeer nat bij. De deelnemers zijn verwittigd.

De Vroente vormt een schakel in de Menevallei of vallei van de Molenbeek, met moerassige ruigten en graslanden, die bij hoogwaterstand het hemelwater natuurlijk opvangen. Dat kan vastgesteld worden op het terrein. “Het hemelwaterplan in opmaak voor heel de Getevallei is belangrijk. Alle mogelijkheden rond buffering en herstel van natuurlijke waterbuffering moet bekeken worden. Ook in de Menevallei zowel stroomopwaarts Hoxem als stroomafwaarts richting Oorbeek - Tienen. Natuurpunt beheert in het gebied Mene - Jordaan meer dan 115 ha valleigebied waar ruimte gegeven wordt voor de rivier en het water in de vallei. Dit gebied bestaat uit een mozaïek van moerassen, bossen en natte graslanden. Het is een uniek landschappelijk complex met een rijke biodiversiteit. Het is het broedgebied van moerasvogels, maar in de graslanden komen ook orchideeën voor zoals brede Orchis, hondskruid en bijenorchis,” aldus Hugo Abts van Natuurpunt.

Het belang van wetlands als klimaatbuffers werd al eerder onderstreept. “Vorige zondag vierden we bij Natuurpunt World Wetlands Day. Die ‘werelddag voor waterrijke gebieden’ vestigt de aandacht op waterrijke natuurgebieden en het belang daarvan voor onze biodiversiteit en klimaat. Wetlands zijn immers ideale klimaatbuffers gezien ze koolstof opslaan en tijdens overstromingen veel water vasthouden. Vlaanderen verloor 75% van zijn wetlands in de afgelopen 50-60 jaar. Gelukkig beseffen Europa en onze regering dat het herstel van wetlands heel wat voordelen met zich meebrengt. De Vroente in Hoxem hoort daarbij”, aldus Abts.