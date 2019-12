Mislukte raid op vliegvelden Bevekom en Meldert 75 jaar geleden Christian Hennuy

31 december 2019

14u46 3 Hoegaarden Op nieuwjaarsdag 1 januari 1945 na de bevrijding, exact 75 jaar geleden, viel de Duitse Luftwaffe voor het laatst massaal vliegvelden in België en Nederland aan. De eenheid JG4 diende Le Culot en Les Burettes, zeg maar de vliegvelden van Bevekom en Meldert te bombarderen maar ze raakte boven de Ardennen de richting kwijt. Het vliegveld van Meldert strekte zich uit over het grondgebied van Honsem, Opvelp, Meldert en Bevekom. Daar zijn nog altijd relicten van te vinden.

In de literatuur wordt naar het vliegveld van Meldert verwezen als Les Burettes. De Luftwaffe verbleef er tot 26 mei 1940 maar koos voor de uitbouw van Le Culot in La Bruyère (Bevekom). Les Burettes bleef in gebruik als schijnvliegveld, maar door de zware geallieerde bombardementen op Le Culot kwam Les Burettes, ook wel Le Culot- Oost genoemd, weer op het voorplan als satellietvliegveld. De Amerikaanse USAAF verbleef op het vliegveld aan het einde van de oorlog. In totaal moesten een 18-tal Duitse vliegtuigen Le Culot bombarderen, maar gelukkig raakten de Duitse piloten op 1 januari 1945 de weg kwijt en kwamen er geen bombardementen meer. Een aantal van hun vliegtuigen werden neergehaald. In februari 1946 werd de status als vliegveld voor Meldert definitief opgeheven en werden de landbouwactiviteiten hervat.

“Het vliegveld Les Burettes was oorspronkelijk volledig in gras aangelegd, maar de Duitsers namen het over in 1940 en goten betonnen taxibanen: oorlogsbeton, gewoon op de grond zonder funderingen. In de loop der jaren zijn wel stukken van de taxibanen verdwenen, maar andere stukken blijven over, evenals enkele ‘avioles’, open bunkers waar vroeger de vliegtuigen werden gestald. Eind 1944 stonden in Meldert verkenningsvliegtuigen, voor zowel tactische vluchten als fotografische verkenning, geparkeerd op die zogenaamde ‘avioles’, open bunkers zodat bij een nabije ontploffing de vliegtuigen niet door de druk verpletterd werden. De bunkers liggen vooral op grondgebied Willebringen”, zo vertelde ons Eddy Stas van Natuurpunt, gepassioneerd door WOII.

In het kader van de ruilverkaveling Willebringen wordt de taxibaan, parallel aan de Stenenkruisweg, in ere hersteld. Ook voor de natuur zijn deze oorlogsrelicten belangrijk. “Door de betonnen stroken die niet omgeploegd konden worden zijn er op dit open plateau verschillende bosjes ontstaan. Het bewaren van de relicten van het vliegveld is belangrijk om die bosjes met elkaar te verbinden, want nu blijft het teveel open veld voor gorzen en kiekendieven. Door het bewaren van deze oorlogsrelicten worden dus zowel erfgoed als natuur gediend” zo vertelde ons Pieter Abts van Natuurpunt.