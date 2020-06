Mick Deville speelt voor bewoners Villa Hugardis Vanaf volgende woensdag weer bezoek op de kamer Christian Hennuy

12 juni 2020

15u16 4 Hoegaarden In het woonzorgcentrum Villa Hugardis is men erin geslaagd corona buiten te houden. Nu is het tijd voor heropleving. Vandaag was er in de tuin van het rusthuis een optreden van Mick Deville. Directeur Sam Vanormelingen kondigde meteen ook aan dat de bewoners volgende week weer bezoek mogen ontvangen op hun kamer.



“Vanaf woensdag 17 juni gaan we versoepelen en mogen onze mensen weer bezoek ontvangen op de kamer. In eerste instantie gaan we ons richten op bezoek van de kinderen. Wie geen familie heeft zal bezoek kunnen krijgen van zijn vaste mantelzorger. De mensen zullen tot driemaal per week bezoek kunnen ontvangen. Uiteraard zal iedereen de nodige veiligheidsmaatregelen moeten in acht nemen. We gaan niet zomaar alles openzetten na drie maanden inspanningen”, aldus directeur Sam Vanormelingen.

De bewoners van Villa Hugardis hadden plaats genomen in de tuin, waar Mick Deville, alias Michel Haesen, van café Op de Brug, voor hen optrad. Michel had dat optreden al willen doen tijdens de lockdown, maar dat kon toen niet door de veiligheidsvoorschriften. Vandaar dat het nu pas gebeurde.

“Ik speel alleen liedjes uit de oude tijd, zoals ‘In de Stille Kempen’, en ‘Och was ik maar’, en ook oude liedjes van Will Tura enzo. Veel ambiance, dat hebben die mensen nodig”, aldus Mick.