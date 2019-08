Mick Deville 50 jaar muzikant Christian Hennuy

16 augustus 2019

13u43 0

Michel Haesen (66 j), uitbater van café Op de Brug in Hoegaarden samen met zijn vrouw Anita, beter bekend in de artiestenwereld als Mick Deville, is 50 jaar muzikant. Dat wordt uitgebreid gevierd Op de Brug op zondag 25 augustus, vanaf 17 uur. Heel wat muzikanten zullen mee komen vieren met Mick.

“In 1968 ben ik begonnen als zanger in het kerkkoor van Dormaal, mijn geboortedorp. Door toedoen van een kameraad leerde ik gitaar spelen en daarna ben ik beginnen te drummen. Ik heb onmiddellijk daarna een groepje opgericht ‘Mes Anges Blancs’. Ik was ook vervangende drummer bij de startende Wallace Collection. Daarna ben ik beginnen te spelen in diverse orkesten, o.a. bij Classic Illustration, The Spiders, bij Lange Jojo en bij Annie Cordy, in Franstalig België toch een icoon. Onlangs heb ik nog met haar gespeeld. Ik heb nog wel in andere orkesten gespeeld en ooit was ik nog tweede in de Sound Mix Show”, zo vertelt Michel.

“Ik speel nu nog altijd met de Kaztaars, een groepje van drie mensen, met mezelf aan de synthesiser, drummer Luc Holsbeek en gitarist Geert Vannuffelen. We worden nog altijd veel gevraagd voor feestjes. We spelen alleen muziek van de jaren 70, 80 en 90, allemaal bekende meezingers, maar geen schlagers, want tegenwoordig doet iedereen dat. Maar wel aangename populaire muziek. En soms in ons café, dat we in Hoegaarden sinds april 2016 uitbaten, speel ik alleen als de gelegenheid zich voordoet”, aldus Michel.

Op zondag 25 augustus wordt gevierd in café Op de Brug met Danny Steel en oude muzikanten van Classic Illustration en The Spiders en uiteraard ook de Kaztaars de groep van Mick Deville.