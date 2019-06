Meldert Leeft met drie dagen kermis Christian Hennuy

03 juni 2019

‘Meldert Leeft’ nodigt uit om kermis te komen vieren tijdens een echt dorpsfeest op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni. Kermisattracties, gratis muziekfestival, openluchtontbijt met spek en eieren, rommelmarkt, natuurwandeling met Gaston Roelants, jogging, Bal Populaire, processie, kippenfestijn, en een wielerwedstrijd, staan op het programma.

Restaurant ‘De Stoofpot’ en frituur van ‘Friddl’ serveren drie dagen lang een speciaal Kermismenu. De BonHeur en Odette zorgen dat de dorstige gelaafd worden op de vele terrasjes in het dorpscentrum. Als kermisattracties staan er een paardenmolen, een schietkraam, eendjes en een smoutebollenkraam. Op zaterdagavond 8 juni van 20 tot 24 uur zijn er live optredens, waarbij de toegang gratis is, op een podium voor de kerk. Alibi Ike, Cheap Thrills, en Sergio treden op.

Op zondag 9 juni vanaf 8 uur staat in het centrum de lange ontbijttafel klaar, meer dan 100 meter lang, met zeker 250 deelnemers. Reservaties via www.meldertleeft.be/kermis-2019/ontbijt-in-t-dorp. Van 8 tot 13 uur is er eveneens rommelmarkt. Tussen 8 en 12 uur kan men deelnemen aan een natuurwandeling en in de namiddag zijn er de Kinder Run en de Gaston Roelants Run. Om 19.30 uur wordt de dag afgesloten met een Bal Populaire, met de Hoegaardse discobar Nu of Nooit.

Pinkstermaandag is de hoogdag voor Meldert met de Sint-Ermelindisprocessie Om 9.30 uur is er mis in de parochiekerk en om 10.30 uur vertrekt de processie die het leven van de heilige Ermelindis uitbeeldt. Rond 12 ur is de processie ten einde. Van 12 tot 14 ur is er een kippenfestijn bij zaal Odette, en om 15 uur is er nog de wielerwedstrijd ‘de grote prijs Rik Meeuw’. Info: www.meldertleeft.be