Meer dan 11 kilometer nieuwe fietspaden in de pijplijn Christian Hennuy

07 februari 2020

10u00 0 Hoegaarden De gemeente Hoegaarden heeft de vaste intentie om de kwaliteit van ons fietsnetwerk verder op te waarderen. In de planning zijn nog meer dan 11 kilometer nieuwe fietspaden voorzien.

De jongste jaren werden al de gescheiden fietspaden aan de Waversesteenweg gerealiseerd. Van Oorbeek tot aan het Sint-Janscollege in Meldert is het project klaar. Eerder werden fietssuggestiestroken en zones 30 in het centrum aangelegd en jaren geleden was er al de realisatie van de fietsroute op de voormalige spoorlijn.

In de komende jaren staan nog op het programma: 1900 meter fietspad –suggestie aan de Kauterhof, 2100 meter fietspad in Klein Overlaar, 2300 meter in de Goetsenhovenstraat in Outgaarden, 2500 meter in Elst, 1500 meter aan de Kerselaarstraat in Meldert en 1000 meter aan de Bosberg in Meldert, of in totaal 11, 3 kilometer.