Medewerkers gezocht voor Wereldfeest

20 augustus 2019

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Hoegaarden (GROSH) nodigt uit op het derde wereldfeest op zaterdag 7 september met animatie, drank- en eetstanden. De organisatie zoekt nog helpende handen om flyers te bussen, tenten mee te helpen opstellen, mee koken, achter de tap staan, en ook zorgen voor de afbraak. Er wordt eveneens aandacht gevraagd voor een nieuw fondsenverwervend evenement voor 11.11.11.

“Voor de kinderen pakken we op het Weredfeest uit met een muzikale workshop, recyclageworkshop, en kinderyoga. Bij het solidariteitskoor Keereweerom kan je terecht voor een zangworkshop. We sluiten de dag af met een bal populaire met medewerking van muzikant Jowan Merckx en gasten. We maken ook kennis met Afrikaanse dans, dabke, salsa, en buikdans. Je kan ook gewoon komen proeven van Syrische, Iraakse en Palestijnse specialiteiten, van een faitrade biertje, een eerlijk fruitsapje of lekker wijntje van de wereldwinkel, of mojito van ’t Nieuwhuys”, aldus Greet Van Cauwenberge, voorzitter van GROSH.

“ We vragen ook aandacht voor een gloednieuw fondsenwervend evenement van 11.11.11: de Kajak Trail. Het Franse Clairmarais vormt het decor voor de eerste editie op 23 november. Dit is een moerasgebied omringd met prachtige natuur en honderden kanaaltjes waardoor je adembenemende taferelen voorbij vaart. Naast de moerassen heeft de plek ook een groot bos met een heuvelachtig gebied. Uitermate geschikt dus voor fietstochten en wandelingen. Laat dat nu net de drie zaken zijn die aangeboden worden: kajakken, wandelen en fietsen. Iedereen is welkom en kan meedoen op basis van de volgende twee voorwaarden: een team vormen van twee personen en 1.111 euro sponsoring inzamelen per team. Inschrijven via www.kajaktrail.be”, aldus Greet. Wie wil meewerken aan het Wereldfeest kan dit melden aan greetvancauwenberge@hotmail.com