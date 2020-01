Maria (91) en Roger (91) vieren platina jubileum Christian Hennuy

02 januari 2020

10u08 14 Hoegaarden In 1949, exact 70 jaar geleden, stapten Roger Scheepmans (91) en Maria Debroek (91) in het huwelijksbootje. Sinds 1954 wonen ze in Altenaken-Hoegaarden.

Het echtpaar kreeg één dochter Lydia. “Ik kwam indertijd vlakbij de Grand-Pont suikerfabriek wonen. Dat was gemakkelijk, want ik heb er meer dan 10 jaar gewerkt. Daarna ging ik naar Brussel werken, in het postsorteercentrum Brussel 1. Dat was steeds nachtwerk. Er reden toen nog nauwelijks bussen en ik ben lang met de fiets naar Tienen gereden, om vandaar verder met de trein te reizen. De trein vanuit Hoegaarden nemen was niet zo gezellig. Mijn echtgenote is steeds moeder aan de haard geweest”, aldus Roger, die nog veel met zijn kleinzoon bezig is.

Het platina echtpaar ging wel enkele keren op reis, maar nu is het vooral thuis zitten en televisie kijken. Of er een geheim is om zolang bijeen te blijven en zolang te leven? “Ik ben altijd thuis blijven klusjes doen, en tot vorig jaar heb ik altijd in mijn tuin gewerkt”, lacht Roger.