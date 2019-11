Exclusief voor abonnees Marcel Logist niet blij met intentie om oude pastorie te verkopen Christian Hennuy

18 november 2019

11u51 0 Hoegaarden Sinds het gemeentebestuur van Hoegaarden tijdens de participatieronde in het gemeentehuis de intentie uitte om de oude pastorie van Outgaarden te verkopen, is daar heel wat reactie op gekomen. Het dorpscomité van Outgaarden voelt zich bekocht en stelde een petitie op die bij de komende raadszitting aan het College zal overhandigd worden. Het dorpscomité krijgt nu steun van Marcel Logist, oud-burgemeester van Tienen. “Het is een schande dat een katholiek gemeentebestuur zijn kerken laat verloederen en dan patrimonium wil verkopen om de herstellingen te betalen. Die verkoop is een kaakslag in het gezicht van de vrijwilligers die ervoor zorgen dat Outgaarden geen slaapdorp wordt”, aldus Marcel Logist.

Marcel Logist is een geboren en getogen Outgaardier. “In ben in 1947 in Outgaarden geboren en ben daar blijven wonen tot in 1972, toen ik bij mijn huwelijk in Oplinter ging wonen. We woonden aan de Brugstraat in Outgaarden.”

