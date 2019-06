Mammoetboom gesneuveld in Meldertbos Paden tijdelijk ontoegankelijk Christian Hennuy

07 juni 2019

14u50 2 Hoegaarden De jongste stormen hebben veel schade aangebracht in Meldertbos. Er zijn veel bomen gevallen en of zwaar beschadigd. Hierdoor zijn de wandelpaden voor een groot deel ontoegankelijk. Natuurpunt probeert de wandelpaden zo vlug mogelijk vrij te maken.

“Enkele oude parkbomen hebben de windstoten niet overleefd. Op een half uur tijd zijn er enkele tientallen bomen omgevallen als dominosteentjes. De trots van Meldertbos, één van de drie overblijvende Mammoetbomen uit 1911, is doormidden gebroken. Daarnaast zijn ook enkele oude parkbomen van de eerste aanleg in1845 gesneuveld of zwaar beschadigd”, aldus Pieter Abts van Natuurpunt. Doodhout brengt leven in het bos en zal waar kan ook in het bos blijven. De wandelpaden worden wel vrij gemaakt, en de bomen in de hooilanden en het parkgedeelte worden opgeruimd. “Wat er met de Mammoetboom zal gebeuren moet nog besproken worden maar in de winter willen we de bomengroep opnieuw aanvullen met enkele nieuwe parkbomen als herinnering aan het ontwerp van Louis Vander Swaelmen. Het oorspronkelijke kasteelpark dateert van 1845-1850 en veel van deze bomen zijn nu veteranenbomen. Afgelopen jaar hebben we al verschillende oude parkbomen verloren als een oude Linde, bruine beuk en twaalf apostelbomen”, besluit Pieter Abts.