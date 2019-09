Maak kennis met ‘historisch eigenzinnig huis’ en andere restauraties op Monumentendag Christian Hennuy

03 september 2019

11u54 0 Hoegaarden De Open Monumentendag op zondag 8 september in Hoegaarden draait in hoofdzaak om de beëindiging van de restauratie van Het Schip in Nerm. De voormalige winkel/herberg is als woonhuis in ere herstel. Maar ook in twee andere gebouwen in restauratie - de Paradijshoeve en het Arendsnest - worden rondleidingen georganiseerd. Om 14 uur start een wandeling naar de drie gebouwen aan het Toeristische Infopunt op de Houtmarkt.

De Paradijshoeve aan de Houtmarkt, in de volksmond de hoeve ‘Rebbe’, bakermat van de Confrérie der Vijf Notabele Geslachten van Hoegaarden, werd in 2017 verkocht aan oud-Hoegaardier Chris Michel. “Het was mijn droom in mijn eigen dorp iets te kunnen realiseren. Ik heb jaren in Gent gewoond en als journalist overal in de wereld gereisd. Maar ik heb steeds gezegd dat ik van Hoegaarden ben en nu woon ik er weer. Ik ga de mensen rondleiden in de Paradijshoeve die al gedeeltelijk gerestaureerd is. Daarna trekken we naar de overkant van de straat waar Wannes Cels in het Arendsnest zal rondleiden”, aldus Chris Michel.

Het Arendsnest is de Kapittelhoeve die bij het Kapittelhuis hoorde. De gemeente verkocht deze hoeve in 2001 aan de familie Cels. De hoeve zou gerenoveerd worden en omgebouwd tot wijnchateau. “De restauratiewerken hebben een tijd stilgelegen, maar zijn ze weer volop aan de gang”, zegt Chris Michel.

Het Schip

Na het Arendsnest leidt de wandeling naar Het Schip in Nerm, waar eigenaar Georges Stienlet rondleidt. Georges Stienlet is sinds enkele maanden voorzitter van vzw Hoegaards Erfgoed, waarvan de zetel trouwens werd overgebracht naar Het Schip. Georges Stienlet is thans gepensioneerd. Hij is afgestudeerd als doctorandus in de economische geschiedenis en baccalaureus in de wijsbegeerte.

“Het Schip maakt omwille van de architecturale vorm, ligging aan de Nermbeek, historiek en naam deel uit van het collectieve geheugen van het gehucht Nerm en omgeving. De transformaties van de woning met stallen, tot herberg met bakoven en kelder, en tenslotte de integratie van een winkel, zijn vandaag nog altijd leesbaar in het gebouw. Deze achtereenvolgende bouwsporen maken het tot een organisch gegroeid geheel en aldus tot een unieke getuige van wat men een ‘historisch eigenzinnig huis’ zou kunnen noemen. Uiteraard zal ik hier met plezier rondleiden”, aldus Georges.

Tijdens de open dag van 8 september worden van 10 tot 18 uur de drie verdiepingen van Het Schip en het bakhuis opengesteld door de eigenaar, met medewerking van architect en aannemer Hoecksteen, in een organisatie van vzw Hoegaards Erfgoed met steun van de gemeente Hoegaarden. De bakoven wordt gedemonstreerd, met medewerking van de Ovenburen uit ‘t Paenhuys. Het authentieke winkelrek en de toog worden in gebruik genomen en aannemer Hoecksteen exposeert foto’s van voor de restauratie tot nu.