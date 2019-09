Maak kennis met de inkviszwam als overblijfsel van de wereldoorlog in de natuur Christian Hennuy

11 september 2019

15u00 2 Hoegaarden Een oorlog laat sporen na in het landschap. Dat geldt ook in natuurgebieden. “In Honsem bij Meldert krijgen de laatste relicten van het oorlogsvliegveld uit WOII een nieuwe bestemming als natuurinfrastructuur voor akkerfauna”, aldus Natuurpunt Velpe-Mene. En in de Walestraat in Hoegaarden dook een exotische zwam op.

We kennen tal van natuurgebieden met bomputten, meestal naast spoorwegen, o.a. in Vorddonkbos bij Aarschot of Tommelen bij Hasselt. Achtergebleven bouwwerken uit de oorlog krijgen dan weer een tweede leven als vleermuizenhotel, zoals de munitiebunkers in Oorbeek of de bunkers in het Haachts Broek. In de Walenstraat in Hoegaarden dook een exotisch aandoende paddenstoel op. Bovendien eentje met een uniek verhaal. De inktviszwam of Clathrus Archei maakt deel uit van de stinkzwammenfamilie en heeft een vruchtlichaam dat doet denken aan een inktvis. Hij ontwikkelt zich uit een ‘liggend ei’ waaruit zeven slanke lange armen groeien. Hij maakt niet voor niets deel uit van de stinkzwamfamilie want hij verspreidt een kadavergeur.

Lift gekregen

“Van oorsprong is deze exotisch aandoende zwam afkomstig uit Australië en Tasmanië 15.000 km hiervandaan. Zwammen maken heel lichte sporen, maar de afstand van Australië tot hier overbruggen is toch niet mogelijk. De paddenstoel heeft begin 20ste eeuw een lift gekregen, en wel van de Australische troepen die in Vlaanderen mee gevochten hebben aan de IJzer. De zwam is voor het eerst in Europa gedocumenteerd in 1921. Hij is nog steeds zeldzaam maar duikt de laatste jaren meer en meer op door de klimaatopwarming. De inktviszwam groeit het best op schaduwrijke vochtige weilanden of gazons, maar komt ook voor in licht beboste omgeving, dus ook in Hoegaarden”, aldus Natuurpunt Oost-Brabant.

