Lucky ‘de drèèver van dàjs groep’ Christian Hennuy

25 augustus 2019

In juni 1994 tijdens een privéfeestje bij Luc Vandeplas in de Sluppe was er het eerste optreden van de Totale Waanzin. Nu was er weer een feest voor de 65ste verjaardag van Luc en zijn echtgenote Brigitte Fourie, en de Totale Waanzin was daar om hulde te brengen aan de Hoegaardse liedjesschrijver.

Luc of Lucky zoals hij wel genoemd wordt is de drijvende kracht, ‘de drèèver’ achter de voorbije Hoegaardse revues en de jaarlijkse Armistis concerten. Hij zette de meeste liedjes van de Waanzin in het Hoegaards om. De Totale Waanzin is gestart met een weddenschap in ’t Paenhuys. Tijdens een laat tooggesprek tussen Luc Vandeplas en muziekleraar Paul Vlayen, werd de weddenschap aangegaan om in drie lessen zelf rock ’n roll te kunnen spelen. Luc belde enkele leeftijdsgenoten op en op 10 november 1993 kregen ze uitleg over het eerste muziekinstrument: de drums. Iedereen nam om beurt plaats achter de drums en klopte min of meer in de maat. In de tweede les kwam de bas aan de beurt en zo ging het verder. Als groepsnaam werd de Totale Waanzin gekozen. In juni 1994 was er het eerste optreden bij Lucky thuis in de Sluppe, een Hoegaardse wijk. Ondertussen is de Totale Waanzin een begrip geworden met de revues en de jaarlijkse Armistisconcerten in het Hoegaards dialect, met niet alleen muziek, maar ook films en sketches.

Zangeres Clara Bessemans: “We hebben voor de viering van Lucky één van onze liedjes over Pierre Celis herwerkt. Paul Vlayen bewerkte de tekst”. ‘Dowe wédde trug neujf oowgedse leujkes gemàkt. Èn dèè zén allemowel daj Lucky bedàcht. We spàjle ze mé de waanzin oep instumènte. Dan krèège we komèntowàr èn komplemènte’, zo luidt het refrein.