Luc Vandeplas geeft voorzittersfakkel door aan Yennef Christian Hennuy

09 augustus 2019

Luc Vandeplas (65j), voorzitter van jeugdhuis ’t Paenhuys sinds 1997, toen hij zelf de stichter-voorzitter Frans Huon opvolgde, geeft nu de fakkel door aan Yennef Vereycken (29j). “Ik dacht er al langer aan om de fakkel door te geven, maar er waren altijd wel problemen zoals de invoering van het rookverbod, een tijdelijke verhuis naar de Polder, en het betrekken van onze nieuwe lokalen. Maar nu zijn er geen noemenswaardige problemen, dus het werd tijd”, aldus Luc. “In de toekomst zullen we steeds meer projectgericht moeten werken”, zegt de nieuwe voorzitter Yennef.

Luc Vandeplas was erbij van in de tijd van ‘Getegalm’ de voorloper van ’t Paenhuys in 1970. “In de zomer van 1972 toen Frans Huon op huwelijksreis was, hebben we de leegstaande kelder van ’t Paenhuys gekraakt. Zo is het Paenhuys er gekomen en uitgegroeid tot één van de bekendste in het land. Ik werd jongerenvoorzitter in 1976 en stapte op mijn 21ste in de beheerraad, eerst als ondervoorzitter en daarna als secretaris. Jeugdwerking was steeds ons speerpunt, maar we hebben altijd ingezet op een brede werking, zodat verschillende generaties elkaar in ’t Paenhuys konden vinden. We hebben veel clubs opgericht. We hebben een lange periode van stabiliteit gekend met Clara Bessemans als permanent verantwoordelijke. Ik vind dat de jeugd van nu veel braver en beleefder is dan vroeger. Alleen is het nu moeilijker om vrijwilligers te vinden, want vele jongeren hebben nu een vakantiejob”, zegt Luc.

Het Paenhuys festival, nu Park Happening dat dit jaar aan de 47 ste editie toe was en dus ouder dan Werchter, was een weerkerende certitude. “In het begin waren grote namen als De Kreuners, Raymond van het Groenewoud, Kris De Bruyn of TC Matic nog betaalbaar, maar wij waren alleen. Nu heeft elke stad een festival”, aldus Luc. “Vandaar dat de nieuwe generatie gekozen heeft voor een kleinschaliger festival met groene accenten”, vervolgt Yennef.

Luc Vandeplas zag het Paenhuys evolueren van bij de start toen er alleen een oude kelder was, tot het huidige ontmoetingscentrum. “We hebben zelf het hele Paenhuys opgelapt met de Smidse en twee verdiepingen, maar in 2008 werden alle jeugdlokalen in Hoegaarden afgekeurd en heeft de gemeente het ingericht als gemeenschapscentrum, waarin wij nog twee lokalen, de kelder en de Smidse hebben”, aldus Luc. “Vroeger konden de jongeren zelf alles inrichten en hadden ze meer kans op ontplooiing. Daar moeten we in de toekomst op inzetten, dat de jongeren weer iets zelf kunnen doen en aanleren. Dat ze ook een stukje financiële autonomie krijgen”, aldus Yennef, een socioloog en doctoraatsstudent aan het HIVA. “Ik ben al actief in ’t Paenhuys van mijn zeventiende en ben nu al vier jaar in de beheerraad, die grotendeels vernieuwd werd. Ik heb al aan verschillende projecten meegedaan in ’t Paenhuys, en ik denk dat de toekomstige subsidiëring steeds meer van projecten zal afhangen, een nieuwe visie dus. We gaan inzetten op drie O’s: ontdekken, ontmoeten en ontplooien. Onze Galm-curussen en onze bakoven zijn daarin belangrijke troeven. En we hebben uiteraard onze twee vaste werkkrachten, permanent verantwoordelijke Michael Vandeput en projectverantwoordelijke Willem-Jan Raddoux”, besluit Yennef.