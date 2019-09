Loslopende hengst doorkruist enkele tuinen Kristien Bollen

16 september 2019

In Meldert bij Hoegaarden is zondagochtend rond 7.45 uur een paard uitgebroken. De jonge hengst werd opgemerkt langs de Waversesteenweg. Het dier liet zich niet zomaar vangen, het doorkruiste tijdens zijn vrije wandeling enkele tuinen. De eigenaar kon zijn paard uiteindelijk pakken en terug in zijn vertrouwde weide plaatsen.