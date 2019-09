Lijdensweg van meer dan tien jaar krijg vervolg: buur laat werken oud rusthuis weer stopzetten Christian Hennuy

09 september 2019

12u27 3

De naaste buur van het oude Sint-Jozefrusthuis in Hoegaarden heeft de werken aan het rusthuis doen stilleggen en hij eist de herstelling in de oorspronkelijke toestand. De werken waren nochtans pas half april gestart na een lijdensweg van 10 jaar. “Het wordt een hele soap. Blijkbaar heeft de vorige advocaat van CNUZ de aannemer slecht geïnformeerd en is deze te laat met de werken begonnen. Daardoor werden de werken nu stilgelegd”, zegt schepen Filip Havet, afgevaardigde van de gemeente in de beheerraad van CNUZ, de sociale woningenmaatschappij

Reeds begin januari schreven wij dat het sociale woningenproject mogelijk in tijdnood kwam met de vergunning als er niet op tijd een aannemer gevonden werd. “Er is dus een fout gebeurd. Bij CNUZ gaan ze nu een regularisatie voor de afbraakwerken aanvragen, gaan ze hun advocaat in gebreke stellen, en nieuwe advocaten in dienst nemen. Daarna gaan ze een update naar de gemeente sturen over de verschillende stappen die ze nog gaan ondernemen. Dit om te zien of het hele dossier verder kan of dat men weer van vooraf aan moet beginnen. Ik vind dit een zeer spijtige zaak. Het wordt sowieso een financiële kater en die 24 sociale woningen die CNUZ daar plant zijn dringend nodig in de gemeente. Zelfs met die appartementen erbij, die de naam Residentie Van Nerum zouden krijgen, en die van SWAL in de DAS-residentie, komen we nog 13 woningen tekort om aan de 65 sociale woningen die ons opgelegd zijn te komen”, aldus schepen Filip Havet (CD&V).

Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef van het OCMW aan de Tiensestraat in Hoegaarden voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014. Telkens gebeurden er aanpassingen aan het ontwerp. Eén persoon is blijven procederen, o.a. bij de Raad van Vergunningsbetwistingen die alle argumenten van het beroep in april 2017 verwierp, maar toch ging de buurman nog in Cassatie bij de Raad van State. De Raad van State heeft dit beroep in april 2018 verworpen. In april dit jaar werden eindelijk de werken gestart, maar nu dus weer stopgezet.

Het project in het voormalige rusthuis is aangepast naar 24 woningen om tegemoet te komen aan de buurtbewoners. In het nieuwe project wordt de structuur van de voormalige kapel behouden evenals het hoofdgebouw, terwijl de lage structuur aan de andere kant gesloopt werd. Daar komt een nieuwbouw evenals aan de kant van de Koningin Astridstraat . Er komen 16 nieuwbouwappartementen en 8 appartementen in het voormalige hoofdgebouw en het gebouw dat dienst deed als kapel. Er komt een doorsteek van de Koningin Astridstraat naar de Tiensestraat, toegankelijk voor alle voetgangers. Er is ook een ondergrondse parking voor 24 voertuigen voorzien, maar dit alles is dus voorlopig weer stilgelegd.