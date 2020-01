Liberale Vrouwen zetten activiteiten verder Christian Hennuy

22 januari 2020

08u53 0 Hoegaarden Toen vorig jaar in augustus Myriam Vits, voorzitter van de socio-culturele vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen van Hoegaarden, plots overleed, werden de activiteiten van de vereniging in de tweede jaarhelft stilgelegd. Thans wordt de draad weer opgenomen en wordt Lucia Dotremont de nieuwe voorzitter.

De Vlaamse Liberale Vrouwen (VLV) hebben ondertussen de bestuursfuncties vastgelegd. Lucia Dotremont, al 20 jaar liberaal gemeenteraadslid in Hoegaarden, wordt voorzitter. Yvette Jubin en Lieve Mommens worden secretaris – penningmeester in een duobaan, terwijl Berthe Cultiaux, Viviane Bauwin en Anja Willemaers het bestuur vervolledigen.

“Vorig jaar werden een kaas- en wijnavond en een voordracht afgelast, maar we gaan die dit jaar weer organiseren. Uitbreiden van ons ledenaantal wordt de uitdaging”, aldus de nieuwe voorzitter. Op 25 april wordt ook nog een uitstap naar de Floraliën in Groot-Bijgaarden georganiseerd.

De Vlaamse Liberale Vrouwen die in december 1988 werden opgericht, zijn nog de enige liberale vereniging in Hoegaarden. Mieke Gheysen was de eerste voorzitter. Ze bleef dat tot aan haar overlijden. In 1994 werd ze opgevolgd door Marie-Thérèse Vandegoor die in 2006 door Lieve Mommens vervangen werd. In 2015 gaf Lieve de fakkel door aan Myriam Vits. Lucia Dotremont wordt de vijfde voorzitter van de organisatie.