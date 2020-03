Liberale vrouwen cancelen activiteiten Christian Hennuy

31 maart 2020

10u16 0 Hoegaarden De Vlaamse Liberale Vrouwen van Hoegaarden wachten niet op de eventuele verlenging van de coronamaatregelen om vorlopig alle activiteiten van het voorjaar af te gelasten

Zo is de voorziene voordracht over ‘Cybersecurity’ i.s.m. KBC Hoegaarden op 23 april in het Kouterhof, verschoven naar volgend jaar. Ook de geplande reis naar de Floraliën in Groot-Bijgaarden op zaterdag 25 april is afgelast. De verwendag voor leden voorzien op 17 mei valt vermoedelijk ook weg.

De Liberale Vrouwen geven wel afspraak voor hun ‘buffet à volonté’, op zaterdag 17 oktober in zaal Ermelindis in Meldert. Voor de verdere programmatie van het najaar is het nog even wachten.