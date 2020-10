LEKKER LOKAAL. Restaurant De Stoofpot : “Heerlijk stuk vlees zonder franjes”

Hoegaarden

Wij gingen voor jullie op culinair avontuur.

Elke week sturen we een journalist op pad om incognito verschillende types restaurants te beoordelen op prijs en kwaliteit. Ontdek hier meer restaurantrecensies van over heel Vlaanderen. Vandaag trekken we naar het enige restaurant dat Meldert, bij Hoegaarden, rijk is. In de Sint-Ermelindisstraat ligt het rustige restaurant De Stoofpot, met Belgisch-Franse keuken. Uitbater Tony Meeus staat er zelf achter het fornuis, zijn echtgenote staat in voor de zaal.