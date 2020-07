Lekker lokaal: de vakantie op je bord in Café d’ été in Hoegaarden

Hoegaarden

Jan Dewachter en Mieke De Backer houden hun zaak Café ‘t Nieuwhuys voorlopig gesloten omdat de social distancing voor klanten er bijna niet mogelijk is. Toch ontvangen Jan en Mieke met mondmasker deze zomer hun hun klanten in ‘Café d’été’. Dat ligt naast hun brouwerij aan de Ernest Ourystraat, vijftig meter verder.

Elke week sturen we een journalist op pad om verschillende types restaurants te beoordelen op prijs en kwaliteit . Deze week brengen we een bezoek aan Café d’été’ in Hoegaarden.