Leerlingen GBS fietsen met wijkagent voorop Christian Hennuy

21 juni 2019

09u27 0

Voor 58 leerlingen van het tweede leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool uit Hoegaarden werd het een prettige dag, met een fietsuitstap langs het RAVEL-fietspad naar het Waalse Geldenaken, met picknick onderweg. Met de wijkagent op kop, en onder begeleiding van heel wat ouders en grootouders ging de fietstocht van start. Bij de terugkeer in de school kregen die nog een ontvangst in het leraarslokaal. De leerlingen hadden duidelijke instructies gekregen: niet voorbijsteken, want het is geen wedstrijd.

“Dit kadert uiteraard in de verkeersopvoeding, en om de fietsvaardigheid van de leerlingen te vergroten. Er werd geoefend in de school en nu op de weg. Volgende donderdag is het de beurt aan het 5de en 6de leerjaar. Die fietsen naar het provinciaal domein van Hélécine, ook over de taalgrens, onder begeleiding van de wijkagenten. We hebben moeten aandringen om die mee te krijgen. De wijkagenten zelf doen dit graag, maar sinds de nieuwe politiezone is men daar van mening dat dergelijke begeleidingen niet de taak van een wijkagent zijn. We zijn nu blij dat ze toch mee mogen op die beide uitstappen, en we hopen dat het ook nog in de toekomst mag”, aldus directeur Kristof Vancaudenberg.