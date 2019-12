Leerlingen GBS brengen 167 kg rosse muntjes naar de bank Christian Hennuy

13 december 2019

15u08 7 Hoegaarden De leerlingen en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden sloegen de handen in elkaar voor Kom op Tegen Kanker en startten in november met het inzamelen van rosse eurocenten. Hiermee gaven ze gevolg aan de oproep van Eén en Kom op tegen Kanker. Veertig leerlingen van het eerste leerjaar brachten nu voor 1.200 euro centjes naar de plaatselijke KBC Bank.

De actie liep normaal tot 13 december, maar die is ondertussen verlengd. De leerlingen van de drie klassen van het eerste leerjaar vertrokken met de muntjes in een karretje van aan de school. Ze hadden de muntjes ingezameld via hun ouders, maar sommigen gingen ook bij hun buren aanbellen.

De kinderen mochten het karretje trekken tot aan de iets verderop gelegen bank. Directeur Kristof Vancaudenberg trok het vehikel de bank binnen. De kinderen trokken allen mee naar binnen, samen met enkele leerlingen van het vierde leerjaar van juf Bieke. Want die had voor de gelegenheid een ‘rospotliedje’ gecomponeerd, dat door haar leerlingen gezongen werd.

Daarna werden de zakjes met muntjes gewogen. De kinderen legden zelf de zakjes op de weegschaal. In totaal brachten de leerlingen van GBS 167 kilogram muntjes binnen, goed voor iets meer dan 1.200 euro.