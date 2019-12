Leerlingen brengen zuurstof in de klas via plantjes Christian Hennuy

11 december 2019

14u08 0 Hoegaarden De werkgroep ‘MOS’ van de Gemeentelijke Basisschool in Hoegaarden heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen in elk klaslokaal van GBS drie extra plantjes kunnen plaatsen. De leerlingen van het derde leerjaar zetten alles klaar.

Deze actie werd gerealiseerd in samenwerking met de Tuinbouwschool ‘De Wijnpers’ en met de opbrengst van de wafel- en de truffelverkoop. Leerlingen uit alle klassen mochten drie gevulde bloempotten komen afhalen.

“Als er veel leerlingen in een klas zitten is er veel CO2 in de ruimte en is de luchtvochtigheid groot. Zuiverende planten zorgen ervoor dat er meer zuurstof in de klas komt. Het is ook bewezen dat we ons gewoon beter voelen in een omgeving waar planten staan. Reden genoeg dus om een paar mooie, groene verfrissers in de klaslokalen te zetten”, aldus juf. Angélique van de werkgroep ‘MOS’.