Lange wachtlijst voor sociale huurwoningen in Hoegaarden Christian Hennuy

02 juni 2020

11u46 0 Hoegaarden De Sociale Huisvestingsmaatschappij CNUZ heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning en het bouwen van 24 sociale woningen op de site van het voormalige Sint-Jozefrusthuis, tussen de Tiensestraat en de Koningin Astridstraat. “Jammer genoeg verwacht ik dat er weer tegen gaat geprocedeerd worden. Alles zal er komen, maar met vertraging. Jammer voor de Hoegaardiers die op de wachtlijst staan en recht hebben op een sociale huurwoning”, aldus Guy Dumst, voorzitter van CNUZ.

“We hebben identiek dezelfde vergunning aangevraagd en de procedure loopt weer. Het onderzoek loopt van 1 tot 31 juni, maar er zal vermoedelijk weer een procedure ingespannen worden door de buur die alles liet stilleggen. Er zijn voorheen heel wat procedures ingespannen tegen het project, maar we zijn in ons recht gesteld. Alleen zijn we door een vergissing van onze advocaat te laat beginnen te bouwen, waardoor de bouwvergunning verlopen was. Als we geen fout gemaakt hadden, dan zou de bouw nu al ver gevorderd zijn.”

“Het is jammer voor al die Hoegaardiers die recht hebben op een sociale woning, evenals voor de gemeente die zo het sociaal objectief niet gaan halen. Maar we leven in een rechtstaat en we kunnen niemand verbieden te procederen. We verwachten toch dat het sneller zal gaan, omdat we in ons recht werden gesteld ”, aldus Dumst.

“De site is volledig opgekuist, er is geen vuil meer. Wat daar nu groeit zijn wilde bloemen, en daartegen mogen we niet spuiten”, besluit Guy Dumst.

Lijdensweg

Het verhaal van de sociale woningen loopt al 12 jaar in Hoegaarden. Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef van het OCMW met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014. Telkens gebeurden er aanpassingen aan het ontwerp. Eén persoon is blijven procederen, o.a. bij de Raad van Vergunningsbetwistingen die alle argumenten van het beroep in april 2017 verwierp, maar toch ging de buurman nog in Cassatie bij de Raad van State. De Raad van State heeft dit beroep in april 2018 verworpen, maar de in april 2019 gestarte bouw werd stilgelegd omdat de bouwvergunning verlopen was. Het is dus nog altijd wachten op de 16 nieuwbouwappartementen en 8 appartementen in het voormalige hoofdgebouw.