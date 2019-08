Landbouwgrond wordt 2 jaar werfruimte Christian Hennuy

28 augustus 2019

13u42 0 Hoegaarden De komende twee jaar wordt een veld in Hoegaarden langs de steenweg Hauthem- Meldert het centrum van de renovatiewerken van Hauthem en de Kauterhof. Een veld van landbouwer Fernand Fillé zal als werfruimte fungeren. Volgens de planning zal het project twee jaar duren.

De voorbereidende werken voor de aanleg van de gescheiden riolering in Sint-Catharina Hauthem zijn al van start gegaan. De werken van Aquafin beginnen pas half september. Begin oktober start de aanleg van rioleringen.

Ondertussen wordt gewerkt aan de aanleg van een werf op een veld tussen Hauthem en Meldert. “Het terrein is volledig afgespannen met afsluitingen en momenteel wordt de teelaarde, de goede grond, verwijderd en tegen de zijkanten geduwd. In het midden wordt dan fundering aangelegd voor de camions en komt er een breekwerk. Daar zal veel gestockeerd worden en komt er een betoncentrale. Als de werken klaar zijn, wordt alles opgebroken en wordt de teelaarde weer over het veld aangebracht”, vertelt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

In fase 1 van de werken wordt Hauthem van aan de cabine naar beneden tot op het kruispunt aangepakt. Half januari volgt fase 2 met de werken richting kapel en de aanleg van een bufferbekken en de aanleg van riolering richting Sluppe. In fase 3 wordt Hauthem van aan de cabine tot aan de weg naar Meldert aangepakt. De vierde en laatste fase is de aanpak van de Kauterhof van boven tot beneden aan de Loriersstraat. Alles zou voor het bouwverlof 2021 moeten klaar zijn.