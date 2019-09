Laatste kans om te participeren aan meerjarenplan Christian Hennuy

10 september 2019

11u05 0 Hoegaarden De gemeente en het OCMW moeten tijdens het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode een nieuw meerjarenplan opmaken. Hierin staat wat ze de volgende zes jaar willen realiseren. Daarvoor werd al op 25 maart in Hoegaarden een eerste participatieavond voor de bevolking gehouden, nu volgt een tweede op 1 oktober.

De meerjarenplanning gaat uit van lokale behoeften en doelstellingen. Eerst en vooral werd een interne en externe omgevingsanalyse gemaakt. Daarnaast organiseerde de gemeente een aantal participatie-initiatieven. Ondertussen zijn alle bevindingen en ideeën bekeken, om te zien of ze praktisch en financieel haalbaar zijn en of ze bijdragen tot het algemeen belang van de bevolking.

De voorstellen tot acties worden verwerkt in het meerjarenplan 2020-2025, dat in december 2019 ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Maar eerst zijn de Hoegaardiers nog eens aan de beurt. Op dinsdag 1 oktober om 20 uur wordt in het gemeentehuis het ontwerp van het meerjarenplan goedgekeurd. Daar kunnen de aanwezigen nog op reageren.

Meer over Hoegaarden

OCMW

politiek