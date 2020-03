Laat je boodschappen doen door HoegaardenHelpt Christian Hennuy

24 maart 2020

14u14 1 Hoegaarden Vandaag zijn we met z’n allen thuis in onze zetel aan het meestrijden tegen COVID-19, het coronavirus. Solidair zijn en in uw kot blijven is nu de regel. “Helaas zijn er Hoegaardiers die vandaag nog moeilijk hun boodschappen kunnen doen. Wij willen hen graag helpen”, aldus de initiatiefnemers van Hoegaarden helpt.

“Heb je wat nodig van de winkel of apotheek, contacteer ons via telefoon of sms … we zullen je graag ‘gerieven’ in Groot-Hoegaarden en de social-distance bewaren. Betalingen gebeuren liefst met de bankkaart, Payconiq of overschrijving om mogelijke besmetting tot een minimum te beperken, liefst dus geen cash. Afgelopen weekend lanceerden we via Facebook een nieuwe pagina ‘HoegaardenHelpt’. We roepen we andere verenigingen, politiek actieven, handelszaken en vrijwilligers op om contact met ons op te nemen”, aldus de initiatiefnemers.

Mensen kunnen terecht bij Patrick, Eva of Sarah, bereikbaar via Facebook of telefoon. Info: 0468/ 18. 36. 06, 0478/ 60. 60. 09, of 0478/ 82. 86. 11