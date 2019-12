Kunstkenner Paul De Grande voor de rechter in 22 jaar oude diefstalzaak: “Bizar verhaal” Kim Aerts

05 december 2019

18u50 6 Hoegaarden Kunstkenner Paul De Grande ligt in de clinch met de kerkfabriek van Hoksem in Hoegaarden. Voorwerp van discussie: een Mariabeeld dat in 1997 uit de plaatselijke kerk werd gestolen. “Ze hebben een speciale misviering gehouden toen ik hen het beeld heb terugbezorgd en nu slepen ze me voor de rechter? Bizar”, reageert De Grande.

Het Mariabeeld ‘Madonna met kind’ heeft Stukken van Mensen-expert Paul De Grande uit Jabbeke en de leden van de kerkgemeenschap in Hoegaarden al heel wat slapeloze nachten bezorgd. Het kleinood uit de 15de eeuw werd 22 jaar geleden – samen met nog twee andere beelden – gestolen langs de achterdeur van de kerk in het gehucht Hoksem. Het was het begin van een lange zoektocht voor de leden van de kerkfabriek. Begin 2000 werden ze door het toeval een handje geholpen. Dr. Frans Doperé uit Tienen, een expert in die materie, stootte op het beeldje tijdens een kunstbeurs in Tour & Taxis in Brussel. Het zou er te koop hebben gestaan voor 33.000 euro. Het kostbare stuk was toen al in het bezit van De Grande, maar hij had het in bruikleen gegeven voor de expositie. De politie werd op de hoogte gebracht en het beeld werd door het Brusselse parket in beslag genomen.

Gekocht in Engeland

“Ik had dat beeldje eerst gekocht in Engeland en die persoon had het uit Frankrijk. In totaal zouden er vijf tussenpersonen geweest zijn. Met de diefstal op zich heb ik niets te maken. Ik heb altijd perfect kunnen aantonen welke weg het beeld tot bij mij heeft afgelegd”, zegt De Grande die zich koud gepakt voelt. “Uiteindelijk heb ik het beeld teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaars. Ze hebben toen voor mij een speciale misviering ingelast toen ik het terugbracht. De voorzitter van de kerkfabriek heeft nog getekend voor ontvangst. Voor mij was daarmee de kous af. Ik dacht dat er niks meer van ging komen. Het is echt een bizarre zaak, want ze hebben nooit iets gedaan om de heler van dat beeld te vinden, laat staan de oorspronkelijke dief”, vertelt de West-Vlaamse antiquair.

Terug in de kerk

Het Mariabeeld staat pas sinds drie jaar terug op z’n oorspronkelijke plek in de kerk, maar dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad, omdat De Grande oorspronkelijk weigerde om het sculptuur terug te geven. “Toen het door het parket werd vrijgegeven, kwam het terug in handen van de laatste eigenaar en dat was De Grande”, legt Maurice Smets uit. De secretaris van de kerkfabriek maakte er zijn levenswerk van om het beeld terug naar Hoksem te brengen. “De Grande wou dat beeld niet zomaar teruggeven. En betalen gingen wij er ook niet voor doen. Daarom hebben wij hem gedagvaard voor de rechtbank in Leuven. Toen is hij op zijn stappen teruggekeerd. Hij heeft onze voorzitter een papier laten tekenen bij de overdracht, maar daar stond geen datum op vermeld. Dat zijn we pas achteraf te weten gekomen. Hij wou laten uitschijnen dat hij het beeld al had teruggeven vóór die dagvaarding. Desalniettemin zijn we hem wel dankbaar. Maar nu is het hem om de centen te doen die hij verloren is”, bedenkt de secretaris zich. “Dat is een uitvinding van die mensen”, repliceert De Grande. “Het komt voor de rechtbank en dat is voor mij geen enkel probleem. Het zal gewoon weer tijd kosten, maar ik zal persoonlijk aanwezig zijn. Ik wil hen graag nog eens vertellen in welke positie ze mij hebben gebracht.”

De strafrechter in Leuven buigt zich op 22 april volgend jaar over de zaak.