Kunstenaarscollectief exposeert op tentoonstelling Perdu/Retrouvé in Hoegaarden Dirk Desmet Kristien Bollen

10 september 2020

13u24 1 Hoegaarden Na een geslaagd openingsweekend op 5 en 6 september kan je de volgende twee weekends (12-13 en 19-20 september) in de pastorie van Meldert (Hoegaarden) nog gaan genieten van de tentoonstelling ‘Perdu/Retrouvé’. Ook kunstfotograaf Eddy Verloes uit Boutersem exposeert er zijn werken en stelt er bovendien zijn nieuwste foto- en gedichtenboek “Zeezuchten” voor.

Het decor gaat hier hand in hand met de kunst en zorgt ervoor dat de werken meer dan perfect tot hun recht komen. “Het maakt de belevenis anders en uniek. Wanneer je dezelfde werken in een museum zou plaatsen, zou het gevoel anders zijn. De unieke ruimtes van de pastorij zorgen voor de juiste sfeer en dat was ook onze bedoeling. Iedere kunstenaar heeft zijn eigen specialiteit waardoor het een zeer uiteenlopend, maar toch harmonieus gebeuren werd. In de tuin en in de pastorie staat er bijvoorbeeld een aantal knappe installaties van Steven Palmen, Jan Scholiers brengt zeer origineel videokunstwerk, Daniëlle Matthys pakt uit met prachtig schilder- en textielwerk, Hilde Vanhove, Dominique Genin en ikzelf stellen foto’s tentoon. Dichteres Jana Arns is er op zeer originele manier in geslaagd bij de werken van de kunstenaars enkele bijzondere gedichten te schrijven. Ook van Jana en Hilde zijn er foto- en gedichtenboeken te koop ter plaatse”, vertelt Eddy.

Internationale doorbraak

Zelf beleefde Eddy de voorbije maanden een internationale doorbraak met zijn recente foto’s over orthodoxe Joden aan de Belgische kust. Met die werken scoort hij nu meer dan behoorlijk en kon hij al enkele internationale prijzen binnenrijven. “Mijn werken hangen intussen in galerijen in de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Nederland en België. Als ik zie dat ik een maand geleden door de prestigieuze Amerikaanse site All-About-Photo werd opgenomen bij de beste hedendaagse fotografen wereldwijd, en daar vervoegd wordt door een topfotograaf als Stefaan Vanfleteren, kan ik daar alleen maar blij om zijn.”

Perdu/Retrouvé vatbaar voor verschillende interpretaties

De zeven kunstenaars kwamen zo’n twee jaar geleden op het idee om er een soort “mini Watou” van te maken en aan het artistieke project de titel “Perdu/Retrouvé” te geven. De titel is vatbaar voor verschillende interpretaties en elke kunstenaar geeft er dan ook zijn eigen invulling aan. In elke ruimte hangt een woordje uitleg van de artiest in kwestie. Voor fotograaf Dominique Genin bijvoorbeeld is het doel van zijn fotografie om te fungeren als een vervormde spiegel voor de toeschouwer. Voor Daniëlle Matthys is Perdu/Retrouvé een cyclus van dromen en ontwaken. “Tijdens een droom verlies je de werkelijkheid. Bij het ontwaken verlies je de droom.” Voor Hilde Vanhove gaat Perdu/Retrouvé dan weer over het herstel van de wonden die opgelopen zijn bij ziekte, verlies en liefdesverdriet.

Kortom de tentoonstelling ‘Perdu/Retrouvé’ verdient beslist een bezoek en bewijst dat Vlaanderen heel wat kunsttalent herbergt. Er resten nog twee weekends om de tentoonstelling te bezoeken. De prachtige pastorie vind je in de Sint-Laurentiusstraat 2 in Meldert (Hoegaarden). De deuren staan er open van 11 tot 18 uur. Meer informatie krijg je op de Facebookpagina.