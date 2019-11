Komen er meters of peters voor onderhoud monumenten? Christian Hennuy

14 november 2019

14u42 2 Hoegaarden Sp.a- raadslid Luc Buccauw maakte zijn beklag op de raadszitting in Hoegaarden over de slechte staat van enkele oorlogsmonumenten. Hij had dat zelf ervaren bij de herdenking van wapenstilstand in Outgaarden, en hij lanceerde meteen de idee om naar analogie met de peters of meters voor kapellen, ook vrijwilligers op te roepen voor het onderhoud van monumenten.

Luc Buccauw, gepassioneerd door beide wereldoorlogen, had zelf de gevallen of afgerukte naamplaatjes bij die in Outgaarden van een gedenksteen verdwenen waren. Die lagen her en der verspreid rond het monument. “Er was nochtans vorig jaar een gesubsidieerd project om alle monumenten in orde te brengen. Is daar iets mee gebeurd?”, zo vroeg het raadslid. Hij wees eveneens op de slechte toestand van een kruis in Rommersom. Er was inderdaad vorig jaar een provinciale subsidies van 5000 euro, waarbij monumentenploegen van IGO Werken zouden onderhouds- en herstelwerken uitvoeren aan de oorlogsmonumenten in Hoegaarden, Meldert, Hoxem en Outgaarden.

Vandalisme

“Dit project is ook uitgevoerd vorig jaar, maar we hebben ons gefocust op de grote monumenten. Dit project was al klaar bij de vorige herdenking in november 2018, maar ook in Hoxem zijn er ondertussen dingen afgehaald. Dit is een vorm van vandalisme en diefstal. Uiteraard werden bij ons project de herdenkingsmonumenten van WOI aangepakt. Het kruis in Rommersom is een herdenking uit WOII. De heemkundige kring Erfgoed Hoegaarden heeft geprobeerd om de schoolkinderen bij die monumentenzorg te betrekken, maar dat is niet gelukt”, aldus schepen Marleen Lefevre (CD&V).

De dag van de Wapenstilstand waren er trouwens eveneens vlaggen verdwenen aan het oorlogsmonument in Meldert.