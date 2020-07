Komeet Neowise ook gespot in Meldert, de komende dagen kan je hem nog bewonderen, daarna moet je 6800 jaar wachten DDH

13 juli 2020

14u56 0 Hoegaarden Joost Verheyden, een liefhebber die al 40 jaar met sterrenkunde bezig is, postte de foto op de facebookgroep “Ge Zijt van Meldert”. Je kan de komeet ook de komende dagen nog zien, vanaf 23 uur. Het levert alvast mooie beelden op, met dank aan de amateur sterrenkundige.

De komeet kan je zien vanaf 23 uur in het noorden, laag aan de horizon en het spektakel duurt tot 2 à 3 uur in de ochtend. De komeet werd in maart 2020 ontdekt en werd genoemd naar de ontdekker, in dit geval het ruimtetuig Neowise. Aanvankelijk dachten de sterrenkundigen dat je de komeet ‘s avonds pas zou kunnen zien vanaf 14 juli en je, tot dan, vroeg moest opstaan omdat hij dan zichtbaar was net voor zonsopgang maar het kan nu dus al ‘s avonds.

“Dit is de eerste keer sinds 1997 dat we nog eens een komeet kunnen zien met het blote oog. Toen was dat Hale-Bopp en die was gedurende anderhalf jaar visueel zichtbaar aan de hemel. Toen ik ‘s nachts naar de materniteit reed voor de geboorte van onze oudste zoon stond Hale-Bopp mooi aan de hemel. En na al die jaren nu dus weer ééntje. Als dat maar geen voorteken is!” , lacht Joost. Op 22 juli passeert de komeet het dichtst bij onze planeet, wat nogal goed is voor 103 miljoen kilometer. Als je hem nu mist, zal het voor een volgend leven zijn want pas binnen 6800 jaar passeert Neowise nog eens langs onze planeet.