Kom meezingen bij Café Chantant van Totale Waanzin Christian Hennuy

27 februari 2020

12u15 0 Hoegaarden De Totale Waanzin, aangevuld met enkele plaatselijke vedetten, brengt op zaterdag 7 maart, vanaf 19.30 uur een ‘Café Chantant’ in Den Venetiaen op het Gemeenteplein in Hoegaarden. “Het wordt een avondje zingen en meebrullen, want voor iedereen zal er een tekstboekje zijn”, vertelt Luc Vandeplas, de drijvende kracht achter de projecten van de Totale Waanzin.

De Totale Waanzin is een rockgroep die vooral nummers zingt in het Hoegaards dialect en jaarlijks een Armistis-revue organiseert. “Na de vorige Armistis-revue hebben we samen met Toets van Den Venetiaen beslist om eens een café chantant te proberen. Ondertussen hebben we een heel programma samengesteld”, vertelt Luc.

“We hebben er Dirk Betrains bijgevraagd om de Waanzin te versterken, ook al omdat hij ervaring heeft met dergelijke organisaties. Het is de bedoeling dat de mensen uit het café meezingen, of zelf iets komen zingen of vertellen. Er zullen uiteraard ook gastoptredens zijn, o.a. door plaatselijke vedetten van de jongste Armistis. Wij hebben een hele playlist samengesteld voor een avondvullend programma, met allemaal meezingers en klassiekers, in alle talen, soms ook in het dialect. We spelen maar twee Waanzin-nummers, en we sluiten natuurlijk af met het ‘Land van beuj en biejete’, ons Hoegaards volkslied”, besluit Luc.