Koelte zoeken in de kerk Christian Hennuy

11 augustus 2020

14u36 2

Parochieverantwoordelijke Liesbeth Goris laat weten dat wie het te warm heeft dezer dagen welkom is in de Sint-Gorgoniuskerk in Hoegaarden. “In de kerk in Hoegaarden is het heerlijk koel. Ook nu kan je daar een fris glas water vinden en heerlijke boeken om in te lezen. Er zijn wegwerpbekers ter plaatse en onze gratis deelkast blijft heel de vakantie staan. Wie iets heeft om te delen of graag iets wil meenemen, is welkom. Men moet wel een mondmasker dragen, tenzij men alleen zit. En uiteraard ook handen ontsmetten bij het binnen– en buitengaan.”