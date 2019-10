Klacht van buur legt dossier van oud rusthuis stil Christian Hennuy

22 oktober 2019

12u08 1 Hoegaarden In september werd de bouw van nieuwe sociale woningen in het voormalige oude rusthuis van Hoegaarden stopgezet. De evolutie van het dossier is nog onzeker. “Misschien komen we tot een overeenkomst, anders moet de hele procedure overgedaan worden”, zegt Guy Dumst, voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ. Indien alles wordt hernomen, komt de gemeente wel in nood om het aantal opgelegde sociale woningen te halen.

In het voormalige Sint-Jozefrusthuis loop een project van 24 sociale woningen met een nieuwbouw aan de kant van de Koningin Astridstraat. De structuur van het hoofdgebouw en de voormalige kapel aan de Tiensestraat zouden behouden blijven, maar alles is dus stilgelegd door de klacht van een buur. “Onze advocaat heeft nu contact gelegd met de advocaat van de tegenpartij om te zien of er een overeenkomst mogelijk is. Er komt ook een landmeter om nieuwe metingen te doen, want de buur heeft twijfel over de juistheid van de perceelsgrenzen. Dit wordt uitgeklaard. Hopelijk komen we daarna tot een overeenkomst, anders moeten we de bouwvergunning weer van vooraf aan aanvragen. Frustrerend voor ons, maar we hebben geen andere keuze, want wij waren te laat om met de werken te beginnen. Een misrekening van onze advocaat, waardoor de bouwvergunning verlopen was”, aldus voorzitter Guy Dumst.

Lijdensweg dossier

Dit betekent dat de lijdensweg van het dossier nog niet ten einde is. Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014. Telkens gebeurden er aanpassingen aan het ontwerp. Eén persoon is blijven procederen, o.a. bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwierp alle argumenten van het beroep in april 2017, maar toch ging de buurman nog in Cassatie bij de Raad van State. De Raad van State heeft dit beroep in april 2018 verworpen. De werken werden na 15 april 2019 gestart, maar weer stilgelegd in september wegens een verlopen bouwvergunning.

Nog veel sociale woningen te weinig

Dit geeft ook problemen voor de gemeente, om aan het opgelegde aantal sociale woningen te komen. Zopas keurde de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goed met het OCMW van Hoegaarden en Sociaal Verhuurkantoor Woonregt vzw (SVK), om de woonzekerheid en de woonkwaliteit van woonbehoeftigen te verruimen. Voorzitter van het bijzonder Comité, schepen Filip Havet (CD&V), maakte de optelsom. “Er werden ons 65 sociale huurwoningen opgelegd, waarvan we er 11 gerealiseerd hebben, dus nog 54 tekort. Met de 24 geplande woningen in het oude rusthuis, en de 17 van SWAL aan de Das-Residentie zouden er nog 13 tekort zijn. Door deze overeenkomst met SVK, engageren zij zich nog om er 6 te realiseren, zodat er nog slechts 7 overblijven”.

Maar op de 24 woningen van het rusthuis zal toch nog een tijdje moeten gewacht worden.