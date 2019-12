Kirsten De Coninck met tweede roman Christian Hennuy

29 december 2019

17u48 0 Hoegaarden Zopas bracht Kirsten De Coninck uit Hoegaarden, haar tweede roman uit. Met ‘Lawine’ vertelt ze het verhaal van Margaret, een vrouw die op haar drieënvijftigste weduwe wordt en besluit om naar een alpendorpje te verhuizen. Net zoals in haar eerste roman, ‘Flirten met de hemel’, speelt de voorliefde voor de bergen die Kirsten heeft, een belangrijke rol in de sfeerschepping in het verhaal.

Kirsten De Coninck (46j) , gehuwd, moeder van vier kinderen en creatieve duizendpoot, heeft een hoofd vol verhalen en faits divers die ze met de wereld wil delen. Kleine statements, vaststellingen die men doet in een huis vol pubers of momenten vol verwondering die haar overkomen, pent ze neer in haar blog. De zee aan verhalen die graag uit haar vingers stroomt, vertrouwt ze toe aan papier, om later in boekvorm te gieten. Zo ook gebeurde het met ‘Lawine’.

“Het verhaal speelt zich af in een alpendorpje waar een weduwe zich terugtrekt. Het rustige dorpje lijkt exact wat ze nodig heeft om haar leven alleen op te bouwen. Maar hoe meer dorpelingen ze leert kennen, hoe duidelijker het wordt dat zij niet de enige is die hier rondloopt met een groot, onverwerkt verdriet. Drieëntwintig jaar geleden verwoestte een lawine een groot deel van het dorp en sindsdien is niets in dit dorp nog wat het lijkt. Wanneer de zomer omslaat in een winter waarin het onophoudelijk lijkt te sneeuwen, slaat de sfeer in het dorp ook om en worden oude wonden weer etterend. Geheimen die niemand wil prijsgeven, wroeten naar de oppervlakte en overspoelen iedereen met hun ijskoude waarheid. Sommige dorpsgenoten spuwen Margaret alweer uit, anderen sluiten haar in hun hart wanneer ze hun geheimen met haar delen. Maar, draagt Margaret niet het grootste geheim van hun allemaal mee?”, aldus Kirsten

Lawine is verkrijgbaar via https://movande.weebly.com/lawine.html, via bol.com of via de Standaard Boekhandel.