Kinderen leren ondernemen in VBS Mariadal Vanessa Dekeyzer

24 oktober 2019

12u01 9 Hoegaarden De leerlingen van het zesde leerjaar van VBS Mariadal uit Hoegaarden sloten hun project over ondernemen af met de jaarlijkse markt: Kid@bizz. Die werd bezocht door de andere leerlingen van de school.

“De voorbije maand kregen de leerlingen les over de basisbeginselen van economie en startten ze hun eigen mini-onderneming op. Ze werkten in groepen en maakten producten rond het thema herfst”, zegt Brecht Cuypers, leerkracht zesde leerjaar. “Er werden realistische prijzen berekend, men hield rekening met een goede plaats en er werd sterk ingezet op het maken van promotie. En samenwerking was nodig om het doel van elke onderneming te bereiken: winst maken.”

De opbrengst van deze activiteit gaat integraal naar het budget voor de zeeklassen die op het einde van dit schooljaar gepland staan.