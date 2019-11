Kinderen kunnen straks genieten van groene speelzone in Mariadal Christian Hennuy

12 november 2019

11u21 0 Hoegaarden Op donderdag 14 november wordt de nieuwe speelplaats van Mariadal feestelijk geopend. De leerlingen kijken al weken uit naar deze gebeurtenis want zij zagen de afgelopen maanden hun speelplaats veranderen en groeien naar een kindvriendelijkere en groenere speelomgeving.

Het Speciaal Lager Onderwijs en de Vrije Basisschool van Mariadal sloegen twee jaar geleden de handen in elkaar om voor hun leerlingen een aantrekkelijkere en speelvriendelijkere speelomgeving aan te bieden. Samen met de landschapsarchitecten van de firma SpeelsR werd er een analyse gemaakt van het speelgedrag van de leerlingen en werden alle noden in kaart gebracht.

“Voor de beide scholen was het van belang dat spelen niet alleen ravotten is, maar dat ook alle zintuigen aan het werk gezet kunnen worden, dat onze kinderen hindernissen kunnen overwinnen en kunnen leren. We zochten daarom speelmogelijkheden waarbij alle kinderen aan hun trekken kunnen komen. Gezien de scholen van Mariadal gelegen zijn in een prachtig groen domein was het een must dat onze leerlingen kunnen ondergedompeld worden in een stuk natuur”, aldus Brecht Cypers.

De scholen vonden voor de uitvoering van het ganse speelplaatsproject hun partner in de firma Mekano Play die met eerdere speeltuinprojecten in o.a. dierentuin Planckendael al hun kunde bewezen hebben. Met de opbrengst van meerdere activiteiten zoals restaurantdagen, de opbrengsten van activiteiten van de Ouderraad van VBS Mariadal en de steun van de zusters van Mariadal kon het hele project al snel vorm krijgen.

De huidige vernieuwingen in de speelomgeving zijn nog maar slechts een gedeelte van het volledige project en traject dat over meerdere jaren loopt. De aanpassing van de speelplaats kadert ook in het anti-pestbeleid van beide scholen.