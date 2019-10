Kinderdagverblijf wordt gesloten? Dan openen we er zelf een: Hakuna Matata Christian Hennuy

23 oktober 2019

16u42 0 Hoegaarden Rond Pasen dit jaar kregen Marianne Taverniers en Marianne Olemans te horen dat het kinderdagverblijf waar ze in Outgaarden werken, zou gaan sluiten. “Zowel wij als de kinderen en de ouders stonden tegen de muur”. Onderneemster Marianne Olemans bleef niet bij de pakken zitten. “En kijk, nu hebben we een kindercrèche voor 18 kindjes, vijf meer dan op de vorige locatie”, zegt Marianne Taverniers.

Marianne Olemans en Marianne Taverniers zijn beiden geboren en getogen Hoegaardiers. Marianne Taverniers werkte al vijf jaar in de vorige crèche, maar Marianne Olemans rolde er pas in maart van dit jaar in, ter vervanging van de zieke collega Ann Geysebergs. “Ik deed dus al de vervanging in Outgaarden, maar voor mij was het niet nieuw. Ik ben verpleegaspirant van opleiding en in mijn jeugdjaren heb ik stages gedaan bij onthaalmoeders, in kinderdagverblijven en in kleuterklassen. Jaren geleden had ik de ‘Baby Palace’, een winkel met babyartikelen in de Minderbroederstraat in Tienen. Toen die dichtging 26 jaar geleden was het al mijn droom om met een kinderdagverblijf te starten, maar het was er nooit van gekomen”, zegt verantwoordelijke Marianne Olemans, die ook jaren ‘de Gazet van Hoegaarden’ heeft opengehouden, de enige krantenwinkel in de gemeente.

Nieuwe locatie

Toen Outgaarden dicht ging was het grote probleem een nieuwe locatie zoeken. Deze werd gevonden aan de Brouwerij Loriersstraat 3 in de eigen woning van Marianne Olemans. Die stond toen te koop, maar dat ging niet door wegens het nieuwe project. “We zijn de naam ‘Hakuna Matata’ gaan halen bij het liedje van de Lion King. Het betekent ‘Geen zorgen’, voor de kindjes en de ouders”, lacht Marianne Taverniers.

“We hebben de gelijkvloerse en de eerste verdieping van mijn huis ingericht als kinderkribbe, met uiteraard veel ruimte binnen en buiten, en slaapkamers op de verdieping. Om een vergunning te krijgen heeft het heel wat voeten in de aarde gehad, want je moet alles zelf doen. We konden wel de richtlijnen van Kind en Gezin volgen, via hun website. Vooraleer met de aanvraag te starten kwamen Zorginspectie en de brandweer langs, om te zien of het pand wel geschikt is voor de opvang van kindjes. Uiteindelijk werden het 18 kindjes. Dit blijft een familiale crèche. We hebben nog wel enkele vrije plaatsen”, aldus Olemans, die ook van plan is haar balloonshop die ze in de krantenwinkel in de Doelstraat had, nieuw leven in te blazen in de Loriersstraat.

Hakuna Matata is open sinds begin september, maar op vrijdagavond 25 oktober is er de startreceptie. “Vanaf volgend voorjaar komt Ann Geyseberg onze groep verstrekken. Wij zijn elke dag open van 7 tot 18 uur, het hele jaar door, behalve twee weken in de grote vakantie, een week in de paasvakantie, en één week in ofwel de herfst- ofwel de krokusvakantie”, besluiten beide ‘Mariannen’.

Info: 0474/32.94.38, hakunamatatahoegaarden@gmail.com