Kijken naar de zon in het Park Christian Hennuy

25 juni 2019

Op zondag 7 juli kan men overal in Vlaanderen bij zonnig weer naar de zon kijken. Ook in de Tuinen van Hoegaarden, het Park, aan de Houtmarkt 1, is er een waarnemingspost van VVS CAPELLA. Gratis en doorlopend van 14 tot 17 uur.

Speciale zonnekijkers laten de zon, onze ster, in al zijn glorie zien, met de mooiste zonnevlekken. Het is gevaarlijk onbeschermd naar de zon te kijken. Kijk nooit zonder de juiste hulpmiddelen naar de zon. Capella stelt daarvoor verschillende aangepaste telescopen op in de Tuinen (bij zonnig weer). Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen. De Tuinen zijn vrij toegankelijk en beschikken over een ruim zonneterras en een kleine speeltuin. Check www.vvscapella.be of de activiteit plaats vindt, want het weer speelt hier een grote rol.